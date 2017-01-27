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17:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Медики рассказали о состоянии пострадавших при падении крана в Воронеже

Одному из рабочих потребовалась госпитализация. Угрозы жизни нет. Второй находится на амбулаторном лечении.

Медики рассказали о состоянии пострадавших при падении башенного крана у дома № 24а на улице Фридриха Энгельса. Одному из рабочих потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в пятницу, 27 января.

По данным облздрава, бригады скорой помощи прибыли на место в течение десяти минут, оперативно оказали пострадавшим первую помощь и доставили рабочих в больницу. По состоянию на 27 января один человек остается на стационарном лечении, второй — на амбулаторном. Угрозы жизни рабочих нет, заверили медики.

Стрела рухнула в котлован при установке башенного крана высотой 25 м, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

— Мужчины вели работу на автокране. На стреле автокрана лежала стрела башенного крана, где находились рабочие. Стрела башенного крана упала, и рабочие вместе с ней. Их достали из котлована спасатели и отправили на скорой помощи в травмпункт с переломами, — ранее объяснила корреспонденту РИА «Воронеж» ведущий специалист пресс-службы управления по делам ГО и ЧС Жанна Пошаталова.

Следователи начали проверку по факту травмирования рабочих.

Строительство здания между 12-этажкой на Фридриха Энгельса, школой № 28 и спортшколой имени Штукмана началось в 2012 году. Застройщиком выступила компания ООО «Юрлайн», подрядчиком — ООО «Развитие». Фундамент решили заложить на месте сквера, а края котлована оказались примерно в 5,5 м. от стен многоэтажки. Жильцы дома № 24а опасались, что многоэтажка сползет в котлован. Но инспекция Госстройнадзора признала стройку не опасной. По словам местных жителей, подъезд дома выходит как раз на стройку, и жильцы рискуют оказаться под колесами техники.

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