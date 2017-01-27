В Самаре экс-инспектор полиции, допустившая гибель ребенка, пойдет под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП отдела полиции № 2 управления МВД России по Самаре Ирины Маланчук, обвиняемой в халатности и служебном подлоге, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, 21 января 2016 года в отдел полиции поступил материал проверки по факту доставления 10 января 2016 года экипажем скорой медицинской помощи в ГБУЗ СОКБ имени Середавина девочки, 2012 года рождения, с раной подбородка и множественными гематомами лица. Проведение проверки по данному материалу было поручено Маланчук. Только через пять дней инспектор ОДН посетила семью, где воспитывался ребенок, а следовательно все это время ребенок находился в социально-опасном положении, угрожающем её жизни и здоровью. В результате несвоевременного производства обвиняемой проверочных мероприятий, 23 января 2016 года девочка получила телесные повреждения в виде ожогов третьей степени. Прибыв 26 января 2016 года в квартиру, где проживал ребенок, инспектор халатно отнеслась к своим должностным обязанностям, не опросила мать девочки, в связи с ее отсутствием в квартире. Составив протокол ее опроса, Маланчук попросила сожителя женщины — Харитона Горячкина, расписаться за нее в указанном протоколе, а также написать и расписаться в заявление от имени женщины о том, что она просит не проводить проверку по факту получения ее дочерью телесных повреждений. Кроме того, Маланчук не осмотрела ребенка, не выявила множественные ожоги и травмы на ее теле, не вызвала сотрудников медицинской помощи, в связи с чем девочка осталась в опасной для ее жизни ситуации. После этого инспектор вынесла незаконное и необоснованное процессуальное решение — постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверки по факту доставления ребенка в больницу с телесными повреждениями, то есть составила официальный документ, в который внесла заведомо ложные сведения.

Через несколько дней девочка умерла. По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе следствия было установлено, что данное преступление совершил Харитон Горячкин. По результатам рассмотрения уголовного дела судом, Горячкин был осужден на 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

26 апреля 2016 года Маланчук по ходатайству следователя была временно отстранена от занимаемой должности, а в декабре 2016 года уволена из органов полиции.

Уголовное дело рассмотрит суд Промышленного района Самары.