В Самаре экс-инспектор полиции, допустившая гибель ребенка, пойдет под суд
Бывший инспектор самарской полиции обвиняется в халатности и служебном подлоге.
Бывший инспектор самарской полиции обвиняется в халатности и служебном подлоге.
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП отдела полиции № 2 управления МВД России по Самаре Ирины Маланчук, обвиняемой в халатности и служебном подлоге, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, 21 января 2016 года в отдел полиции поступил материал проверки по факту доставления 10 января 2016 года экипажем скорой медицинской помощи в ГБУЗ СОКБ имени Середавина девочки, 2012 года рождения, с раной подбородка и множественными гематомами лица. Проведение проверки по данному материалу было поручено Маланчук. Только через пять дней инспектор ОДН посетила семью, где воспитывался ребенок, а следовательно все это время ребенок находился в
Через несколько дней девочка умерла. По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе следствия было установлено, что данное преступление совершил Харитон Горячкин. По результатам рассмотрения уголовного дела судом, Горячкин был осужден на 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
26 апреля 2016 года Маланчук по ходатайству следователя была временно отстранена от занимаемой должности, а в декабре 2016 года уволена из органов полиции.
Уголовное дело рассмотрит суд Промышленного района Самары.