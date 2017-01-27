Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как защитить грудь от рака и других болезней
Миллиардер из ЕС, заявивший, что Путин должен управлять Европой
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
"Агрессор внутри": украинец в эфире о преимуществах жизни в Крыму
Финляндия остановила признание Порошенко - СМИ
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
17:45 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре экс-инспектор полиции, допустившая гибель ребенка, пойдет под суд

Бывший инспектор самарской полиции обвиняется в халатности и служебном подлоге.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП отдела полиции № 2 управления МВД России по Самаре Ирины Маланчук, обвиняемой в халатности и служебном подлоге, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, 21 января 2016 года в отдел полиции поступил материал проверки по факту доставления 10 января 2016 года экипажем скорой медицинской помощи в ГБУЗ СОКБ имени Середавина девочки, 2012 года рождения, с раной подбородка и множественными гематомами лица. Проведение проверки по данному материалу было поручено Маланчук. Только через пять дней инспектор ОДН посетила семью, где воспитывался ребенок, а следовательно все это время ребенок находился в социально-опасном положении, угрожающем её жизни и здоровью. В результате несвоевременного производства обвиняемой проверочных мероприятий, 23 января 2016 года девочка получила телесные повреждения в виде ожогов третьей степени. Прибыв 26 января 2016 года в квартиру, где проживал ребенок, инспектор халатно отнеслась к своим должностным обязанностям, не опросила мать девочки, в связи с ее отсутствием в квартире. Составив протокол ее опроса, Маланчук попросила сожителя женщины — Харитона Горячкина, расписаться за нее в указанном протоколе, а также написать и расписаться в заявление от имени женщины о том, что она просит не проводить проверку по факту получения ее дочерью телесных повреждений. Кроме того, Маланчук не осмотрела ребенка, не выявила множественные ожоги и травмы на ее теле, не вызвала сотрудников медицинской помощи, в связи с чем девочка осталась в опасной для ее жизни ситуации. После этого инспектор вынесла незаконное и необоснованное процессуальное решение — постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверки по факту доставления ребенка в больницу с телесными повреждениями, то есть составила официальный документ, в который внесла заведомо ложные сведения.

Через несколько дней девочка умерла. По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе следствия было установлено, что данное преступление совершил Харитон Горячкин. По результатам рассмотрения уголовного дела судом, Горячкин был осужден на 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

26 апреля 2016 года Маланчук по ходатайству следователя была временно отстранена от занимаемой должности, а в декабре 2016 года уволена из органов полиции.

Уголовное дело рассмотрит суд Промышленного района Самары.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
26 собак стали жертвой бешеного волка под Смоленском, прежде чем его застрелили
Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России
Российские биатлонистки выиграли две медали на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно увеличилось благодаря мигрантам
Госдума вводит штрафы за опасное вождение в размере 5000 рублей
Ущерб Коми по делу Гайзера оценили в 3,5 млрд рублей
В Барселоне для сокращения турпотока запретили строить отели
В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале карусель
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь