Полицейские задержали волгоградца, оформившего кредит на паспорт друга
Мужчина признался в содеянном, но похищенные деньги не вернул.
Мужчина признался в содеянном, но похищенные деньги не вернул.
В полицию обратился представитель
Работники организации связались с владельцем документа, однако тот категорически отрицал факт получения займа.
Как рассказали в
Мужчина пояснил, что паспорт, по которому получил кредит на покупку мобильника он без спроса взял у друга. Похищенные деньги подозреваемый не вернул. За мошенничество ему грозит до 2 лет лишения свободы.