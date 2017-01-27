Полицейские задержали волгоградца, оформившего кредит на паспорт друга

В полицию обратился представитель кредитно-финансовой организации с заявлением о том, что в конце ноября прошлого года за получением кредита в сумме 55 тысяч рублей к ним обратился молодой человек, который предъявил якобы свой паспорт. Клиенту был одобрен займ, однако платежи по нему не поступали.

Работники организации связались с владельцем документа, однако тот категорически отрицал факт получения займа.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, участковый уполномоченный отдела полиции № 5 установил личность и задержал подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 31-летний неработающий житель Краснооктябрьского района.

Мужчина пояснил, что паспорт, по которому получил кредит на покупку мобильника он без спроса взял у друга. Похищенные деньги подозреваемый не вернул. За мошенничество ему грозит до 2 лет лишения свободы.