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17:30 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму задержали 17 членов ОПГ, подозреваемых в организации игорного бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости (Крым). В Крыму задержаны 17 членов организованной преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба крымского Следкома.

Источник: РИА "Новости"

«С июня 2015 года по январь 2017 года трое подозреваемых организовали преступное сообщество, в которое вошли еще 14 человек, после чего незаконно проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”, а также игрового оборудования, вне игровой зоны на территории Республики Крым в городах Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Евпатории, Джанкое и Красноперекопске, получив доход в сумме не менее 6 миллионов рублей», — сообщают силовики.

В зависимости от своей роли, против задержанных возбуждены уголовное дела по статьям «организация и участие в преступном сообществе» и «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере».

В рамках расследования проведено 30 обысков в игорных залах и офисах, изъяты компьютеры, бухгалтерская документация и денежные средства.

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