Сын Андрея Климентьева получил 8 лет за мошенничество
Суд доказал причастность
Суд доказал причастность
В Нижнем Новгороде Владимир Климентьев 23 января получил 8 лет в исправительной колонии общего режима за многократные мошеннические действия. Об этом сообщает
Суд доказал причастность
Обвиняемый вину не признал. Кроме того, он затягивал процесс, меняя адвокатов, жалуясь на здоровье. Также в декабре 2016 года, по данным «Коммерсанта», подсудимый был помещён под арест
Приговор в законную силу не вступил. Гражданские иски потерпевших рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.
Адвокаты Климентьева собираются обжаловать приговор.
В 1997 году отец обвиняемого Андрей Климентьев был приговорён к шести годам в