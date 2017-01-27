Сын Андрея Климентьева получил 8 лет за мошенничество

В Нижнем Новгороде Владимир Климентьев 23 января получил 8 лет в исправительной колонии общего режима за многократные мошеннические действия. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского районного суда.

Суд доказал причастность Климентьева-младшего к 7 преступным эпизодам, связанным с похищением денег и автомобилей у нижегородцев. Он «помогал» нижегородцам оформлять автокредиты, после чего машины исчезали или брал крупные суммы на развитие бизнеса и не возвращал. Также были случаи, когда у людей крали автомобили из ремонтной мастерской.

Обвиняемый вину не признал. Кроме того, он затягивал процесс, меняя адвокатов, жалуясь на здоровье. Также в декабре 2016 года, по данным «Коммерсанта», подсудимый был помещён под арест из-за угроз, высказанных в адрес одной из потерпевших. Суд решил, что бизнесмен оказывает на неё давление.

Приговор в законную силу не вступил. Гражданские иски потерпевших рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

Адвокаты Климентьева собираются обжаловать приговор.