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18:05 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Сын Андрея Климентьева получил 8 лет за мошенничество

Суд доказал причастность Климентьева-младшего к 7 преступным эпизодам, связанным с похищением денег и автомобилей у нижегородцев.

В Нижнем Новгороде Владимир Климентьев 23 января получил 8 лет в исправительной колонии общего режима за многократные мошеннические действия. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского районного суда.

Суд доказал причастность Климентьева-младшего к 7 преступным эпизодам, связанным с похищением денег и автомобилей у нижегородцев. Он «помогал» нижегородцам оформлять автокредиты, после чего машины исчезали или брал крупные суммы на развитие бизнеса и не возвращал. Также были случаи, когда у людей крали автомобили из ремонтной мастерской.

Обвиняемый вину не признал. Кроме того, он затягивал процесс, меняя адвокатов, жалуясь на здоровье. Также в декабре 2016 года, по данным «Коммерсанта», подсудимый был помещён под арест из-за угроз, высказанных в адрес одной из потерпевших. Суд решил, что бизнесмен оказывает на неё давление.

Приговор в законную силу не вступил. Гражданские иски потерпевших рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

Адвокаты Климентьева собираются обжаловать приговор.

В 1997 году отец обвиняемого Андрей Климентьев был приговорён к шести годам в колонии-поселении за хищение 1,8 млн долларов из бюджета Нижегородской области. В 2007 году он получил 2,5 года тюрьмы за присвоение путём мошенничества 50 тысяч долларов, принадлежавших бизнес-партнёру, и по «делу об обмолоте».

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