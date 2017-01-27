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17:34 (мск), источник: 365info.kz

Полиция Шымкента расследует гибель инвалида в переходе

В Шымкенте началось расследование гибели мужчины на инвалидной коляске в подземном переходе, сообщает Otyrar.kz.

Источник: 365info.kz

Полицейские из Аль-Фарабийского РОВД начали проверку обстоятельств несчастного случая, произошедшего с 83-летним мужчиной.

Напомним, он погиб, пытаясь спуститься на инвалидной коляске по пандусу. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, проинформировала глава управления развития языка и информации ДВД области Салтанат Каракозова. Трагедия произошла в подземном переходе на улице Рашидова.

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