Полиция Шымкента расследует гибель инвалида в переходе
В Шымкенте началось расследование гибели мужчины на инвалидной коляске в подземном переходе, сообщает Otyrar.kz.
В Шымкенте началось расследование гибели мужчины на инвалидной коляске в подземном переходе, сообщает Otyrar.kz.
Полицейские из
Напомним, он погиб, пытаясь спуститься на инвалидной коляске по пандусу. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, проинформировала глава управления развития языка и информации ДВД области Салтанат Каракозова. Трагедия произошла в подземном переходе на улице Рашидова.