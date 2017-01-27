В Воронеже за неделю из-за гололеда пострадала тысяча человек

Более тысячи воронежцев пострадали в период с 19 по 25 января из-за неблагоприятных погодных условий — в первую очередь, из-за гололеда. Медики госпитализировали 77 человек, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в пятницу, 27 января.

По данным облздрава, за неделю в больницы города с травмами обратилось более 2,2 тыс. человек, из них на трех человек упали сосульки. Этим горожанам госпитализация не потребовалась, уточнили медики.

В районные больницы в период с 19 по 25 января за медпомощью обратились 890 человек. Неблагоприятные погодные условия стали причинами травм 346 жителей региона, из них 44-м потребовалась госпитализация.

С начала 2017 года за медицинской помощью с травмами различного характера обратилось 5,7 тыс. воронежцев (в районные больницы — 3,1 тыс.), гололед стал причиной травм почти 2,5 тыс. горожан и 1,2 тыс. жителям региона. Госпитализация потребовалась 221 пострадавшим в Воронеже и 126 в районах области.

Контекст

Падение сосулек и ледяных глыб стало причиной нескольких ЧП в Воронеже. Наиболее серьезную травму получила 22-летняя жительница Воронежа: 16 января на девушку упала ледяная глыба. Горожанка попала в «Электронику» с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней тяжести».

На улице Шишкова 17 января съехавшая с кровли многоэтажки ледяная глыба разбила стекло и проломила крышу припаркованного рядом с домом «ВАЗа». В тот же день на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона многоквартирного дома.