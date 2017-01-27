Директора ГП «Чернобыльский спецкомбинат» задержали на взятке в 700 тыс грн

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, директор и заместитель требовали и получили с коммерческого предприятия «откат-взятка» в сумме около 700 тыс. грн. за незаконно выигранный тендер на поставку топлива.

Их задержали следователи военной прокуратуры «на горячем», деньги изъяли.

Отметим, что глава МВД Арсен Аваков также сообщил о задержании руководителей этого предприятия, однако, по его словам, чиновники за свои услуги потребовали 432 тысяч гривен.

Напомним, что судью Соломенского райсуда Киева и директора адвокатского бюро, который выступал посредником, задержали во время получения взятки в размере $22 тыс.