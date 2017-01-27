Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Тереза Мэй посоветовала Трампу, как надо вести себя с Путиным
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
"Агрессор внутри": украинец в эфире о преимуществах жизни в Крыму
Финляндия остановила признание Порошенко - СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
17:53 (мск), источник: Ipress.ua

Директора ГП «Чернобыльский спецкомбинат» задержали на взятке в 700 тыс грн

Сотрудники Нацполиции и спецподразделения «КОРД» задержали на взятке в 700 тыс гривен директора государственного предприятия «Чернобыльский спецкомбинат» и его заместителя.

Источник: Ipress.ua

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, директор и заместитель требовали и получили с коммерческого предприятия «откат-взятка» в сумме около 700 тыс. грн. за незаконно выигранный тендер на поставку топлива.

Их задержали следователи военной прокуратуры «на горячем», деньги изъяли.

Отметим, что глава МВД Арсен Аваков также сообщил о задержании руководителей этого предприятия, однако, по его словам, чиновники за свои услуги потребовали 432 тысяч гривен.

Напомним, что судью Соломенского райсуда Киева и директора адвокатского бюро, который выступал посредником, задержали во время получения взятки в размере $22 тыс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Санкции против России могут ослабить, - советник Трампа
Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России
Российские биатлонистки выиграли две медали на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно увеличилось благодаря мигрантам
Госдума вводит штрафы за опасное вождение в размере 5000 рублей
Ущерб Коми по делу Гайзера оценили в 3,5 млрд рублей
В Барселоне для сокращения турпотока запретили строить отели
В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале карусель
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь