В Харькове вандалы осквернили памятник атаману Ивану Сирко

В Харькове вандалы осквернили расположенный неподалеку от областного управления полиции памятник запорожскому атаману Ивану Сирко. Об этом участник ВО «Свобода» Игорь Швайка сообщил в своем Twitter.

По информации местных СМИ, этот памятный знак с известной цитатой атамана «Рабів до раю не пускають» не впервые пострадал от рук вандалов. Он был установлен в День города в 2014 году, и спустя всего неделю облит зеленой краской.