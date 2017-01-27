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17:52 (мск), источник: УНИАН

В Харькове вандалы осквернили памятник атаману Ивану Сирко

Памятник легендарному кошевому Запорожской Сечи облили красной краской.

Источник: УНИАН

В Харькове вандалы осквернили расположенный неподалеку от областного управления полиции памятник запорожскому атаману Ивану Сирко. Об этом участник ВО «Свобода» Игорь Швайка сообщил в своем Twitter.

По информации местных СМИ, этот памятный знак с известной цитатой атамана «Рабів до раю не пускають» не впервые пострадал от рук вандалов. Он был установлен в День города в 2014 году, и спустя всего неделю облит зеленой краской.

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