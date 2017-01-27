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17:58 (мск), источник: РБК - Украина

В Черкассах грабители устроили драку, есть погибшие

В Черкассах 26 января был убит мужчина, который с напарником собирался украсть ноутбук из магазина, сообщается на сайте Национальной полиции.

Краже помешала ссора, вспыхнувшая между мужчинами, которая вскоре переросла в драку, во время которой один из мужчин смертельно ранил своего напарника. Пострадавший скончался на месте от ножевых ранений.

Сообщается, что убийца попытался скрыться в одном из общежитий города, но его задержала полиция. У арестованного мужчины уже имеются судимости, а за умышленное убийство ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате стрельбы 10 января 2017 года погиб мужчина.

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