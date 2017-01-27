В Черкассах грабители устроили драку, есть погибшие

Краже помешала ссора, вспыхнувшая между мужчинами, которая вскоре переросла в драку, во время которой один из мужчин смертельно ранил своего напарника. Пострадавший скончался на месте от ножевых ранений.

Сообщается, что убийца попытался скрыться в одном из общежитий города, но его задержала полиция. У арестованного мужчины уже имеются судимости, а за умышленное убийство ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате стрельбы 10 января 2017 года погиб мужчина.