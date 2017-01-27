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19:00 (мск), источник: Фонтанка

Грузовик с металлом исчез по дороге из Петербурга в Череповец

Внезапное исчезновение грузовика с 20 тоннами металлоконструкций на трассе «Кола» расследуют сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Источник: РИА "Новости"

Тягач «МАЗ» с груженым прицепом вышел из Петербурга и должен был прибыть в Череповец. Следы его потерялись 25 января после одной из заправок на Мурманском шоссе. 27 января было начато расследование происшествия.

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