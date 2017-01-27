Всемирный банк: Молдова попала в список стран, которым угрожают наводнения

В исследовании говорится, что на севере республики вероятность бедствий раз в десять лет составляет 50%.

По оценкам экспертов, выше всего риск наводнений в семи северных районах республики, включая Бричанский, Единецкий и Сорокский. Так же высока вероятность бедствий в Дубоссарском районе. В исследовании отмечается, что от разгула стихии в республике ежегодно страдают 70 тысяч человек, а ущерб составляет в среднем сто миллионов долларов.

Меньше угроза наводнений в Унгенском, Каларашском, Ниспоренском и Хынчештском районам. Относительно невысок риск и на юге — в Леове, Кантемире, Кагуле, Чимишлии и Гагаузии. Но и здесь стихия может быть непредсказуемой. Опасения иностранных экспертов подтверждают и молдавские гидрологи, которые говорят, что каждый второй гидрологический узел в стране нуждается в капитальном ремонте.