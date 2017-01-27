На старшую дочь Виктора Ганчара напал неизвестный в черном
На 16-летнюю школьницу сегодня в Новосибирске напал неизвестный. Жертва нападения — дочка Виктора Ганчара. Он защитил семью от вторжения в квартиру пьяного незнакомца.
На 16-летнюю школьницу сегодня в Новосибирске напал неизвестный. Жертва нападения — дочка Виктора Ганчара. Он защитил семью от вторжения в квартиру пьяного незнакомца.
Напомним, 19 января «Вести» рассказывали о том, что избили младшую дочь Ганчара, тогда у ребенка диагностировали сотрясение мозга. И вот новое нападение, уже на старшую девочку.