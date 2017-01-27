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20:06 (мск), источник: РИА Новости

Полиция проверяет информацию о стрельбе в несовершеннолетнего в Москве

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о стрельбе из пневматического оружия в несовершеннолетнего на юго-западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе в ГУ МВД по Москве.

«На службу “02” поступила информация о ранении несовершеннолетнего из пневматического оружия на Херсонской улице. В настоящее время в полицию с заявлением никто не обращался, информация о пострадавших не поступала. По данному факту проводится проверка», — сказа дежурный офицер.

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