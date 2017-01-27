Полиция проверяет информацию о стрельбе в несовершеннолетнего в Москве
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о стрельбе из пневматического оружия в несовершеннолетнего на
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о стрельбе из пневматического оружия в несовершеннолетнего на
«На службу “02” поступила информация о ранении несовершеннолетнего из пневматического оружия на Херсонской улице. В настоящее время в полицию с заявлением никто не обращался, информация о пострадавших не поступала. По данному факту проводится проверка», — сказа дежурный офицер.