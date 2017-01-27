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12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
20:09 (мск), источник: Интерфакс

Россия поможет Чили в борьбе с лесными пожарами

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Президент Чили Мишель Бачелет поблагодарила Россию за помощь в борьбе с лесными пожарами, которые охватили центр страны.

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«Мы принимаем великодушную помощь российского правительства в виде противопожарного самолета Ил-76. Мы также попросили помочь с пожарными вертолетами», — написала она в своем твиттере.

Еще 23 января МЧС России заявило о готовности помочь Чили в тушении пожаров и отправить в республику противопожарный самолет Ил-76.

Ил-76 получил прозвища «противопожарный самолет-танкер» и «водяной бомбардировщик» за способность точечно сбросить на очаг пожара сразу 42 тонны воды при помощи специального устройства, которое устанавливается на самолет.

Ранее сообщалось, что власти Чили арендовали у США пожарный Boeing 747, расходы по аренде и обслуживанию на себя взял американский бизнесмен, основатель сети Walton Сэм Уолтон.

По последним данным, в результате сильнейших пожаров погибло не менее 10 человек. В частности, как сообщает Washington Post, огонь полностью уничтожил город Санта Ольга, в котором проживало около шести тысяч человек.

Сгорело уже более 160 тысяч га леса, пока пожарным не удается справиться с бедствием и остановить распространение огня. В ближайшие дни в Чили ожидается сохранение жаркой и ветреной погоды.

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