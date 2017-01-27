Замдиректора предприятия ЖКХ Минской области задержали за взятку

Управленец был задержан с поличным 24 января при получении взятки в $400. В этот же день Солигорский районный отдел Следственного комитета по материалам совместной оперативной разработки Пинского межрайонного отдела УДФР КГК Брестской области и ДФР КГК возбудил в отношении должностного лица уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 430 УК (получение взятки).

Установлено, что заместитель директора по идеологии и благоустройству одного из предприятий ЖКХ Минской области с августа 2015 года вымогал от руководителя коммерческой структуры денежные средства за благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию. Указанную сумму он получил, находясь в личном автомобиле.

В настоящее время в отношении задержанного ведутся неотложные следственные действия.