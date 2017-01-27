В Алматы автобус Универсиады попал в аварию

Вечером в пятницу, 27 января, около 11 часов вечера в Алматы произошла авария с участием автобуса, обслуживающего Универсиаду-2017, сообщает корреспондент Zakon.kz.

«ГАЗель 43» выехал, чтобы забрать спортсменов. Он двигался по улице Шаляпина в восточном направлении. На пересечении Шаляпина и Саина он совершал левый поворот на проспект Саина там, где это запрещено дорожными знаками. В то время ему навстречу двигался Volkswagen Golf, водитель которого не ожидал, что автобус будет сворачивать в нарушение всех правил. В итоге автобус протаранил легковушку.

В результате аварии никто не пострадал.