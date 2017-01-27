В Кишиневе грабитель ослепил продавщицу песком и украл драгоценности

По данным пресс-службы столичного инспектората полиции, преступление произошло в середине января. Молодой мужчина зашел в ювелирный магазин и попросил продавщицу показать ему золотые украшения. Вначале он рассматривал выложенные перед ним мужские кольца и цепочки, а затем выхватил из кармана заранее приготовленный песок и бросил его в глаза продавщице, схватил золотые украшения и бросился бежать.

Как сообщил журналистам глава пресс-службы Кишиневского инспектората полиции Адрина Жовмир, ущерб от кражи составил свыше 10 тысяч леев.

На записи камеры видеонаблюдения в магазине преступник виден достаточно хорошо, так как поворачивал лицо в сторону видеоустройства, видимо, пытаясь понять, насколько его действия могут быть заметны.

Те, кто узнал мужчину или знает о его местонахождении, могут сообщить по телефонам 0 797 90 308 или 0 793 33 225.

Подозреваемому грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.