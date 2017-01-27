В Кишиневе грабитель ослепил продавщицу песком и украл драгоценности
В Кишиневе грабитель бросил песок в глаза продавщице ювелирного магазина и украл драгоценности.
В Кишиневе грабитель бросил песок в глаза продавщице ювелирного магазина и украл драгоценности.
КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Полиция разыскивает мужчину, совершившего дерзкое ограбление ювелирного магазина в центре Кишинева.
По данным
Как сообщил журналистам глава
На записи камеры видеонаблюдения в магазине преступник виден достаточно хорошо, так как поворачивал лицо в сторону видеоустройства, видимо, пытаясь понять, насколько его действия могут быть заметны.
Те, кто узнал мужчину или знает о его местонахождении, могут сообщить по телефонам 0 797 90 308 или 0 793 33 225.
Подозреваемому грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.