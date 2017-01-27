Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Депрессия может провоцировать рак
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
Порошенко сделал признание: финны его остановили
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
21:29 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе грабитель ослепил продавщицу песком и украл драгоценности

В Кишиневе грабитель бросил песок в глаза продавщице ювелирного магазина и украл драгоценности.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Полиция разыскивает мужчину, совершившего дерзкое ограбление ювелирного магазина в центре Кишинева.

По данным пресс-службы столичного инспектората полиции, преступление произошло в середине января. Молодой мужчина зашел в ювелирный магазин и попросил продавщицу показать ему золотые украшения. Вначале он рассматривал выложенные перед ним мужские кольца и цепочки, а затем выхватил из кармана заранее приготовленный песок и бросил его в глаза продавщице, схватил золотые украшения и бросился бежать.

Читайте также
Трое молдаван устроили дебош в самолете «Кишинев-Москва»

Как сообщил журналистам глава пресс-службы Кишиневского инспектората полиции Адрина Жовмир, ущерб от кражи составил свыше 10 тысяч леев.

На записи камеры видеонаблюдения в магазине преступник виден достаточно хорошо, так как поворачивал лицо в сторону видеоустройства, видимо, пытаясь понять, насколько его действия могут быть заметны.

Те, кто узнал мужчину или знает о его местонахождении, могут сообщить по телефонам 0 797 90 308 или 0 793 33 225.

Подозреваемому грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Схватка акулы с дайвером попала на видео
Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России
Российские биатлонистки выиграли две медали на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно увеличилось благодаря мигрантам
Минтруд пересмотрит список запрещенных для женщин профессий
Для бренда России предложили слоган «здесь есть все»
Британских журналистов не пустили в Белый дом из-за дат рождения
В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале карусель
Спорт
Свергнут ли Мадрид с трона? Главные матчи футбольных выходных Анонсируем наиболее интересные футбольные матчи выходных
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь