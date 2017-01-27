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21:27 (мск), источник: Sputnik.md

Авария в центре Кишинева: микроавтобус перевернул скорую помощь

В Центре Кишинева микроавтобус влетел и перевернул карету скорой помощи.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. В Кишиневе на перекрестке улиц Букурешть и Бэнулеску-Бодони произошла авария с участием скорой помощи.

Как передает корреспондент Sputnik с места события, грузовой микроавтобус, водитель которого не справился с управлением, влетел в карету скорой помощи, везшей пациента в больницу.

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На данный момент пациента увезла другая «скорая», прибывшая на место происшествия.

По предварительным данным пострадавших нет, сообщил глава пресс-службы Кишиневского инспектората полиции Адриан Жовмир. В данный момент место происшествия оцеплено, движение регулируют сотрудники полиции.

Водитель скорой помощи отказался комментировать произошедшее. Другие участники ДТП, а также прибывшие полицейские от ответов также воздерживаются.

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