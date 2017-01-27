Авария в центре Кишинева: микроавтобус перевернул скорую помощь

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. В Кишиневе на перекрестке улиц Букурешть и Бэнулеску-Бодони произошла авария с участием скорой помощи.

Как передает корреспондент Sputnik с места события, грузовой микроавтобус, водитель которого не справился с управлением, влетел в карету скорой помощи, везшей пациента в больницу.