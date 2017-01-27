Авария в центре Кишинева: микроавтобус перевернул скорую помощь
В Центре Кишинева микроавтобус влетел и перевернул карету скорой помощи.
В Центре Кишинева микроавтобус влетел и перевернул карету скорой помощи.
КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. В Кишиневе на перекрестке улиц Букурешть и
Как передает корреспондент Sputnik с места события, грузовой микроавтобус, водитель которого не справился с управлением, влетел в карету скорой помощи, везшей пациента в больницу.
На данный момент пациента увезла другая «скорая», прибывшая на место происшествия.
По предварительным данным пострадавших нет, сообщил глава
Водитель скорой помощи отказался комментировать произошедшее. Другие участники ДТП, а также прибывшие полицейские от ответов также воздерживаются.