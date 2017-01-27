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21:24 (мск), источник: БЕЛТА

В Молодечненском районе автомобиль сбил 10-летнюю девочку на переходе

В Молодечненском районе совершен наезд на 10-летнюю девочку. На данный момент ребенок находится в больнице. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел вечером двадцать шестого января в населенном пункте Тюрли. Водитель, находясь за рулем автомобиля марки Citroen, задел зеркалом заднего вида девочку в тот момент, когда она пересекала дорогу по пешеходному переходу. Сообщается, что школьницу госпитализировали с закрытой ЧМТ и ушибами. Проводится проверка.

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