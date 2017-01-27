В Молодечненском районе автомобиль сбил 10-летнюю девочку на переходе

Инцидент произошел вечером двадцать шестого января в населенном пункте Тюрли. Водитель, находясь за рулем автомобиля марки Citroen, задел зеркалом заднего вида девочку в тот момент, когда она пересекала дорогу по пешеходному переходу. Сообщается, что школьницу госпитализировали с закрытой ЧМТ и ушибами. Проводится проверка.