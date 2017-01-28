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07:59 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы произошло ДТП с участием автобуса Универсиады

Водитель автобуса нарушил ПДД.

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фотографий

В Алматы произошла авария с участием автобуса, обслуживающего Универсиаду-2017, и легковым автомобилем, сообщает Zakon.kz.

«ГАЗель 43» выехал, чтобы забрать спортсменов. Он двигался по улице Шаляпина в восточном направлении.

На пересечении Шаляпина и Саина он совершал левый поворот на проспект Саина там, где это запрещено дорожными знаками.

В то время ему навстречу двигался Volkswagen Golf, водитель которого не ожидал, что автобус будет сворачивать в нарушение всех правил. В итоге автобус протаранил легковушку.

В результате аварии никто не пострадал.

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