В Запорожской обл. из-за отравления госпитализированы 10 детей, — прокуратура

В Запорожье с заболеванием острой кишечной инфекции госпитализировали 10 детей школьного и дошкольного возраста, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о нарушениях санитарных правил и норм относительно предотвращения массовым отравлениям в одном из местных учебно-воспитательных учреждений по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

«Установлено, что в Запорожскую центральную районную больницу госпитализированы 7 школьников с заболеванием острой кишечной инфекцией и 3 детей дошкольного возраста со средней тяжестью заболевания. Все дети были воспитанниками Марьевского учебно-воспитательного комплекса, расположенного в Запорожском районе области», — сообщили в прокуратуре, добавив, что состояние здоровья детей стабильное.

В ходе досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщалось, в Киевской обл. в детском саду и школе произошло массовое отравление детей.