В Минске на переходе сбили мать с 2-летним ребенком

Авария произошла примерно в 18.20 на столичной улице Жиновича. 30-летний водитель ехал со стороны улицы Игнатовского в сторону улицы Матусевича. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу со своим двухлетним ребенком. Мать серьезно пострадала, ее увезли в больницу скорой медицинской помощи. За ребенком приехал отец.

Водителя Renault ранее семь раз ловили на нарушениях ПДД, пишет БЕЛТА. Наказывали его и за привычку не пропускать пешеходов.

Госавтоинспекция советует водителям перед пешеходными переходами снижать скорость, а если нужно — и вовсе остановиться. Пешеходам стоит тоже позаботится о своей безопасности — обозначить себя фликерами, снимать перед переходом капюшоны, ограничивающие обзор, вынимать из ушей наушники.

Подготовила Юлия РАК.