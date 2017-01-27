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27 января, источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске на переходе сбили мать с 2-летним ребенком

Водитель Renault сбил мать с двухлетним ребенком на пешеходном переходе, сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Авария произошла примерно в 18.20 на столичной улице Жиновича. 30-летний водитель ехал со стороны улицы Игнатовского в сторону улицы Матусевича. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу со своим двухлетним ребенком. Мать серьезно пострадала, ее увезли в больницу скорой медицинской помощи. За ребенком приехал отец.

Водителя Renault ранее семь раз ловили на нарушениях ПДД, пишет БЕЛТА. Наказывали его и за привычку не пропускать пешеходов.

Госавтоинспекция советует водителям перед пешеходными переходами снижать скорость, а если нужно — и вовсе остановиться. Пешеходам стоит тоже позаботится о своей безопасности — обозначить себя фликерами, снимать перед переходом капюшоны, ограничивающие обзор, вынимать из ушей наушники.

Подготовила Юлия РАК.

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