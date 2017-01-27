В Черниговской обл. столкнулись электричка и автомобиль: погибли 2 человека
Движение задерживалось на 45 минут.
Движение задерживалось на 45 минут.
В пятницу, 27 января, в 18:55 вблизи с. Липов Рог Нежинского района на нерегулируемом железнодорожном переезде в результате столкновения электропоезда «Чернигов-Нежин» с легковым автомобилем «ВАЗ-2121» погибли 2 человека (пассажиры легкового автомобиля). Об этом сообщает
Для проведения аварийных работ было привлечено отделение 16 государственной
В 20:40 движение восстановили, задержка движения составила 1 час 45 минут.
Напомним, ранее в Киеве на Лукьяновке образовалась пробка из 16 трамваев