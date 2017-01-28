В Закарпатской обл. из гранатомета обстреляли дом экс-главы ГУ МВД

Информация о происшествии спасателям поступила после 21 часа. После выстрела в доме начался масштабный пожар.

«Пожар был, он уже локализирован. С этим у спасателей возникли проблемы, здесь нет гидрантов, нет достаточных источников воды, поэтому им пришлось приобщать коммунальные службы, в частности машины водоканал подвозили воду для остановки пожара. По информации наших источников, это действительно частный дом бывшего начальника управления МВД», — сообщает корреспондент «112 Украина» с места события.

Также сообщается, что на месте до сих пор находятся спасатели, полиция и медики.

Позже корреспондент уточнила, что в полиции подтвердили официально, что обстрел велся из гранатомета, на месте нашли его остатки. Кроме того, в результате обстрела и пожара пострадали соседние дома — там выбиты окна. Пострадавших в результате происшествия нет.

Варцаба возглавлял милицию области в 2003—2004 и 2012−2014 годах. После Революции Достоинства с занимаемой должности был уволен действующим главой МВД Арсеном Аваковым.