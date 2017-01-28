Камеры ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской
Камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской.
Камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской.
Видео обстрелов, которые произошли 22 января, наблюдатели миссии обнародовали в Сети. По данным ОБСЕ, режим тишины нарушают обе стороны конфликта, передает ТСН.
«Неспособность отвести силы и средства продолжает вызывать нарушения режима прекращения огня с обеих сторон в области Станицы Луганской», — говорится в подписи к видео.
Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили о резком обострении ситуации на Луганском и Мариупольском направлениях.