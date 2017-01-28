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00:48 (мск), источник: УНИАН

Камеры ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской

Камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской.

Источник: УНИАН

Видео обстрелов, которые произошли 22 января, наблюдатели миссии обнародовали в Сети. По данным ОБСЕ, режим тишины нарушают обе стороны конфликта, передает ТСН.

«Неспособность отвести силы и средства продолжает вызывать нарушения режима прекращения огня с обеих сторон в области Станицы Луганской», — говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили о резком обострении ситуации на Луганском и Мариупольском направлениях.

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