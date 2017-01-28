Жителей Приморского края подозревают в расправе над таксистом
Жители Приморского края задержаны по подозрению в убийстве таксиста, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на
Жители Приморского края задержаны по подозрению в убийстве таксиста, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на
27 января 2017 года в районе автодороги
Было установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате
Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей в возрасте 25 и 27 лет.
Следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Устанавливаются обстоятельства происшествия.