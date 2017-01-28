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05:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителей Приморского края подозревают в расправе над таксистом

Жители Приморского края задержаны по подозрению в убийстве таксиста, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

27 января 2017 года в районе автодороги Каменушка-Уссурийск около автомобиля таксомоторной компании обнаружено тело водителя с признаками насильственной смерти.

Было установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате колото-резаных ранений.

Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей в возрасте 25 и 27 лет.

Следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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