Во Врангеле в результате серьезного пожара на базе отдыха погибли два человека
Серьезный пожар, охвативший несколько летних домиков на базе отдыха «Жемчужный берег» во Врангеле, унес жизни двух человек.
Серьезный пожар, охвативший несколько летних домиков на базе отдыха «Жемчужный берег» во Врангеле, унес жизни двух человек.
По сообщению очевидцев, пожар случился
— По взрыву информация проверяется. Обнаружены тела двух мужчин. Площадь пожара составила около 300 метров квадратных, — сообщил начальник