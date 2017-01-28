Во Врангеле в результате серьезного пожара на базе отдыха погибли два человека

По сообщению очевидцев, пожар случился из-за взрыва газового баллона. Более того, сильный ветер поспособствовал тому, что пламя перекинулось на рядом стоящие домики, охватив еще несколько построек. После того, как пожар был потушен, огнеборцы приступили к разбору завалов, там же на пепелище были обнаружены обгоревшие тела двух мужчин.

— По взрыву информация проверяется. Обнаружены тела двух мужчин. Площадь пожара составила около 300 метров квадратных, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю Михаил Исаметов.