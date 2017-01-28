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05:34 (мск), источник: Вести Приморье

Во Врангеле в результате серьезного пожара на базе отдыха погибли два человека

Серьезный пожар, охвативший несколько летних домиков на базе отдыха «Жемчужный берег» во Врангеле, унес жизни двух человек.

По сообщению очевидцев, пожар случился из-за взрыва газового баллона. Более того, сильный ветер поспособствовал тому, что пламя перекинулось на рядом стоящие домики, охватив еще несколько построек. После того, как пожар был потушен, огнеборцы приступили к разбору завалов, там же на пепелище были обнаружены обгоревшие тела двух мужчин.

— По взрыву информация проверяется. Обнаружены тела двух мужчин. Площадь пожара составила около 300 метров квадратных, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю Михаил Исаметов.

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