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06:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

15-летний школьник в Иркутске задержал грабителя

Подросток схватил злоумышленника за сумку и стал звать на помощь.

15-летний подросток на улице Трудовой в Иркутске самостоятельно задержал 17-летнего студента одного из техникумов, который украл у него смартфон и попытался скрыться. Подросток догнал молодого человека, схватил за сумку и стал звать на помощь. Бухгалтер одного из учреждений — свидетель происшествия — вызвала оперативников. Злоумышленника доставили в отдел полиции № 7. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

«Благодаря своевременной информации на помощь юному потерпевшему через несколько минут подоспели сотрудники отдела полиции № 7 МУ МВД России “Иркутское”. Правоохранители задержали подозреваемого в нападении 17-летнего молодого человека — второкурсника одного из городских техникумов», — рассказали в пресс-службе.

По факту покушения на грабеж органами дознания возбуждено уголовное дело.

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