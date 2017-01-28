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05:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Случаи домашнего насилия в Приморье могут участиться в связи с новым законом

Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, сообщает ИА «Дейта».

Отметим, второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.

Напомним, в Приморском крае выявлено множество семей, где неоднократно были зарегистрированы случаи домашнего насилия.

Под «побоями» законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Это ссадины и синяки, а легкий вред здоровью будет наказываться по уголовной статье.

Законопроект исключает из числа уголовно-наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые. За побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, а за повторные побои уже грозит уголовная ответственность.

Сейчас побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье — как уголовное преступление. Такие поправки были приняты Госдумой летом этого года.

Напомним, в Приморском крае выявлено множество семей, где неоднократно были зарегистрированы случаи домашнего насилия. Что даст новый закон — покажет лишь время.

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