Росгвардеец ранил напавшего на него с осколком бутылки хулигана

«Около полуночи наряд группы задержания Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области увидел, как трое молодых людей избивают мужчину в районе торгового центра на 32-м км внешней стороны МКАД», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, двое нападавших попытались скрыться, один из сотрудников начал их преследовать.

«Третий неизвестный, разбив стеклянную бутылку, с осколком напал на росгвардейца. Предупредив хулигана о намерении применить огнестрельное оружие, сотрудник произвел несколько выстрелов в воздух. Однако нападавший не остановился и нанес удар осколком стекла в левую руку сотрудника вневедомственной охраны», — отметил представитель ведомства.

Он сообщил, что сотрудник Росгвардии был вынужден применить оружие и произвел два выстрела по ногам нападавшего.

В настоящее время задержанный госпитализирован с ранением ноги.