Под Кривым Рогом из-за чумы свиней полиция перекрыла дорогу, — депутат

В селе Новополье, в 7 км от Кривого Рога полиция перекрыла дорогу в связи с проведением забоя и утилизации больных чумой свиней.

Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

«Мне пишут в личку, что многие в объезд постов везут мясо в город. Жаль людей, которые терпят убытки. Но есть большая вероятность стихийной торговли свининой, по цене “недорого”. Обращаю внимание городской власти и правоохранителей на эту проблему», — написал Колесник.