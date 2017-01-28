Под Кривым Рогом из-за чумы свиней полиция перекрыла дорогу, — депутат
Николай Колесник заявил, что многие везут мясо в город в объезд постов.
Николай Колесник заявил, что многие везут мясо в город в объезд постов.
В селе Новополье, в 7 км от Кривого Рога полиция перекрыла дорогу в связи с проведением забоя и утилизации больных чумой свиней.
Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.
«Мне пишут в личку, что многие в объезд постов везут мясо в город. Жаль людей, которые терпят убытки. Но есть большая вероятность стихийной торговли свининой, по цене “недорого”. Обращаю внимание городской власти и правоохранителей на эту проблему», — написал Колесник.
Напомним, в Харьковской и Николаевской областях зафиксирована африканская чума свиней.