Пивоварня «Хейнекен Байкал» горела ночью 28 января

Пожар в галерее подачи сырья, расположенной в 11-этажном здании пивоварни «Хейнекен Байкал», произошел сегодня ночью, 28 января. Погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося. Об этом сообщили корр. ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огнем повреждена транспортерная лента в галерее подачи сырья и зерновая пыль на площади 50 кв. метров.

— На месте работали 19 человек личного состава и три единицы техники. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, — отметили в пресс-службе.

Последствия пожара устранили в 04.26 по местному времени.