Пивоварня «Хейнекен Байкал» горела ночью 28 января
На месте работали 19 человек личного состава и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.
На месте работали 19 человек личного состава и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Пожар в галерее подачи сырья, расположенной в 11-этажном здании пивоварни «Хейнекен Байкал», произошел сегодня ночью, 28 января. Погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося. Об этом сообщили корр. ИА IrkutskMedia в
Огнем повреждена транспортерная лента в галерее подачи сырья и зерновая пыль на площади 50 кв. метров.
— На месте работали 19 человек личного состава и три единицы техники. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, — отметили в
Последствия пожара устранили в 04.26 по местному времени.