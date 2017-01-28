Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
ЦБ сообщил об аномальном финансовом поведении россиян
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Киев: Россия может применить Берлинскую дивизию против Украины
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
20Трамп стал 45-м президентом США
9NASA показало посадку зонда на Титан
8«Женский марш» против Трампа
15:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция начала проверку по факту нападения на старшую дочь Виктора Ганчара

Сегодня стало известно — полиция начала проверку по факту нападения на школьницу — старшую дочь Виктора Ганчара. Её избили прямо на улице.

Источник: Вести - Новосибирск

Напомним, Виктор Ганчар защитил свою семью от вторжения пьяного незнакомца. Тот пытался войти в квартиру, схватил ребенка за руку. В результате потасовки незваный гость получил удар, от которого произошел разрыв внутренних органов — мужчина умер. В результате судебных разбирательств Виктора Ганчара признали виновным по статье убийство по неосторожности. А так как отведенные законом сроки для вынесения вердикта по этой статье истекли — Ганчара освободили от уголовного и судебного преследования. Таким решением суда родственники умершего остались недовольны.

Недавно «Вести» рассказали — на младшую 9-ти летнюю дочь Виктора Ганчара напали и избили. Девочка получила сотрясение головного мозга. Дочка рассказала маме, что её била бабушка, которая судилась с папой. И вот новая информация — избили теперь уже старшую дочь Ганчара. Также на улице. Напали сзади. Неизвестный нанес несколько сильных ударов и скрылся. Мать избитого ребенка обратилась к новосибирцам с просьбой помочь найти нападавшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следователи выясняют причины гибели 4-летней девочки в инфекционной больнице
Минобороны анонсировало испытания новой системы ПРО
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Дочь Обамы присоединилась к митингу против решения Трампа
Теннисистка Уильямс выиграла 23-й турнир серии Большого шлема
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакия РПЦ
Актер Джон Хёрт скончался на 78-м году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь