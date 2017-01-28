Полиция начала проверку по факту нападения на старшую дочь Виктора Ганчара

Напомним, Виктор Ганчар защитил свою семью от вторжения пьяного незнакомца. Тот пытался войти в квартиру, схватил ребенка за руку. В результате потасовки незваный гость получил удар, от которого произошел разрыв внутренних органов — мужчина умер. В результате судебных разбирательств Виктора Ганчара признали виновным по статье убийство по неосторожности. А так как отведенные законом сроки для вынесения вердикта по этой статье истекли — Ганчара освободили от уголовного и судебного преследования. Таким решением суда родственники умершего остались недовольны.

Недавно «Вести» рассказали — на младшую 9-ти летнюю дочь Виктора Ганчара напали и избили. Девочка получила сотрясение головного мозга. Дочка рассказала маме, что её била бабушка, которая судилась с папой. И вот новая информация — избили теперь уже старшую дочь Ганчара. Также на улице. Напали сзади. Неизвестный нанес несколько сильных ударов и скрылся. Мать избитого ребенка обратилась к новосибирцам с просьбой помочь найти нападавшего.