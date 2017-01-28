Новосибирцы угодили в тюрьму за контрабанду

В столице Сибири трое мужчин отправились за решетку из-за создания подделок. Об этом сообщили в пресса-службе прокуратуры Новосибирской области.

Мошенники нанесли на товары, которые решили распространять, новую маркировку и изготовили поддельные технические паспорта.

Новосибирский областной суд 27 января оставил без изменения приговор 50-летнему Александру Жуковскому, 62-летнему Александру Шевченко и 51-летнему Вячеславу Ковригину.

Мужчин признали виновными в контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники.

По информации суда, с 21 апреля по 12 мая 2015 года обвиняемые, сговорившись с неустановленным лицом, решили незаконно переместить через границу Таможенного союза партию электронно-оптических преобразователей.

Подельники знали, что модели, которые они хотели вывезти из России в Китай, используются при изготовлении приборов ночного видения и являются товарами двойного назначения. Для их экспорта необходимо получение особой лицензии.

Мужчины купили в Новосибирске 49 преобразователей, нанесли на них поддельную маркировку, и в мае 2015 года Жуковский передал приборы вместе с фальшивыми документами работнику транспортной компании, не осведомлённому о совершаемом преступлении, для таможенного оформления и отправки в КНР.

Товар доставили в помещение грузового терминала аэропорта Толмачево и поместили на хранение в таможенную зону. На товар оформили таможенную декларацию и отправили за границу.

Обской городской суд 14 октября назначил каждому контрабандисту по 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафы по 300 тысяч рублей.

Осуждённые и их защитники в апелляционной жалобе просили отменить приговор, утверждая, что вина не доказана. Их доводы были признаны необоснованными.