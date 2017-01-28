Пенсионеров из Микашевичей задержали за незаконную охоту

Официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова сообщила:

— Лунинецким районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 62-летнего пенсионера. Мужчина подозревается в том, что в охотничьих угодьях незаконно добыл косулю. При этом он не имел надлежащего разрешения и произвел стрельбу из зарегистрированного ружья в запрещенное время. Вред окружающей среде оценивается в 120 базовых величин.

После содеянного браконьер вместе со своим 60-летним братом в лесном массиве разделали тушу животного и разложили мясо по рюкзакам. По пути в деревню их задержали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира.

Марина Дранькова также отметила, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства незаконной добычи и разделки туши косули. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правая оценка действиям брата охотника.