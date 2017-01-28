Пермских бизнесменов будут судить за инсценировку разбойного нападения и хищение 50 миллионов

43-летний житель Перми и 50-летний житель Нижнего Тагила обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения).

По версии следствия, обвиняемые в декабре 2014 похитили 50 млн рублей, принадлежащих коммерческим организациям ООО «МЭНС», ООО «Орион», ООО «Авангард премиум», ООО «Виктория», ООО «Метеор», ООО «Идеал плюс». Для вывода денег по фиктивным финансовым сделкам было организовано ООО «Инвестиционная компания «Регент». Чтобы скрыть следы преступления была организована инсценировка разбойного нападения на офис ООО «Инвестиционная компания «Регент», о котором в последующем сообщили в правоохранительные органы.