28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Дзержинском и Минском районах у жителей 138 частных домов отключалось электричество. Такая информация размещена в сводке Минского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

В 6.45 27 января поступило сообщение об отключении электроэнергии в двух населенных пунктах Дзержинского района. Без электроснабжения оставались 97 частных жилых домов. В 10.50 электроснабжение потребителей восстановлено.

В этот же день в 6.49 поступило сообщение об отключении электроэнергии в четырех населенных пунктах Минского района, где не было электроснабжения в 41 частном жилом доме. В 13.15 электроснабжение потребителей восстановлено.