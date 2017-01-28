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11:37 (мск), источник: БЕЛТА

В Дзержинском и Минском районах у жителей 138 частных домов отключалось электричество

В 6.45 27 января поступило сообщение об отключении электроэнергии в двух населенных пунктах Дзержинского района. Без электроснабжения оставались 97 частных жилых домов. В 10.50 электроснабжение потребителей восстановлено.

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Дзержинском и Минском районах у жителей 138 частных домов отключалось электричество. Такая информация размещена в сводке Минского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

В 6.45 27 января поступило сообщение об отключении электроэнергии в двух населенных пунктах Дзержинского района. Без электроснабжения оставались 97 частных жилых домов. В 10.50 электроснабжение потребителей восстановлено.

В этот же день в 6.49 поступило сообщение об отключении электроэнергии в четырех населенных пунктах Минского района, где не было электроснабжения в 41 частном жилом доме. В 13.15 электроснабжение потребителей восстановлено.

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