В Красноярске мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья прямо на улице
Как сообщили в МУ МВД России «Красноярское», полицейские оперативно пресекли действия злоумышленника, который стрелял из охотничьего оружия на проспекте Металлургов.
Как сообщили в МУ МВД России «Красноярское», полицейские оперативно пресекли действия злоумышленника, который стрелял из охотничьего оружия на проспекте Металлургов.
Сегодня утром в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение, что на улице слышны выстрелы. На место был направлен наряд
Стражами порядка установлено, что мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья у себя в квартире. Затем вышел на улицу, где учинил погром в торговом павильоне.
От действий злоумышленника никто не пострадал. Полицейские выяснили, что оружие официально зарегистрировано на мужчину, ранее он к уголовной ответственности не привлекался.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.