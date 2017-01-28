В Красноярске мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья прямо на улице

Сегодня утром в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение, что на улице слышны выстрелы. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы. Прибывшие полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, им оказался неработающий 28-летний местный житель. У него изъято гладкоствольное охотничье ружье «Сайга».

Стражами порядка установлено, что мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья у себя в квартире. Затем вышел на улицу, где учинил погром в торговом павильоне.

От действий злоумышленника никто не пострадал. Полицейские выяснили, что оружие официально зарегистрировано на мужчину, ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.