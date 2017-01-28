В Омске сожгли 14,5 тысяч пачек поддельных сигарет Alliance и LD

В Омске сотрудники Следственного управления изъяли и сожгли большую партию сигарет с поддельными акцизными марками. Ранее товар изъяли у 37-летнего омича, он хранил сигареты на складах и продавал в киосках.

Речь идет о сигаретах разных марок, в том числе, и Alliance и LD, на которые злоумышленник наклеивал поддельные акцизные марки. Всего обнаружено 14, 5 тысяч пачек на 860 тысяч рублей.

Отметим, что в ноябре 2016 года омича признали виновным в продаже контрафактного табака. Суд вынес приговор по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Мужчину приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы, кроме того, он должен выплатить 120 тысяч рублей штрафа.