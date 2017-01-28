Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Депрессия может провоцировать рак
Россиянин создал игрушку, продажи которой принесли ему 18 млн руб
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Нюша поделилась пляжным фото
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Минобороны Украины боится Берлинской дивизии РФ на Донбассе – СМИ
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сожгли 14,5 тысяч пачек поддельных сигарет Alliance и LD

Злоумышленник наклеивал поддельные акцизные марки и продавал сигареты.

В Омске сотрудники Следственного управления изъяли и сожгли большую партию сигарет с поддельными акцизными марками. Ранее товар изъяли у 37-летнего омича, он хранил сигареты на складах и продавал в киосках.

Речь идет о сигаретах разных марок, в том числе, и Alliance и LD, на которые злоумышленник наклеивал поддельные акцизные марки. Всего обнаружено 14, 5 тысяч пачек на 860 тысяч рублей.

Отметим, что в ноябре 2016 года омича признали виновным в продаже контрафактного табака. Суд вынес приговор по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Мужчину приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы, кроме того, он должен выплатить 120 тысяч рублей штрафа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кибер-Спасское и Новая Москва: тест на знакомство с самыми неожиданными названиями деревень в Омской области
Минобороны анонсировало испытания новой системы ПРО
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Дочь Обамы присоединилась к митингу против решения Трампа
Теннисистка Уильямс выиграла 23-й турнир серии Большого шлема
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакия церкви
Актер Джон Хёрт умер на 78-м году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь