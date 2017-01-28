Ошибка экипажа стала приоритетной версией в расследовании крушения Ту-154 в Сочи
После расшифровки черных ящиков рухнувшего в Черное море Ту-154 ошибка экипажа осталась единственной предполагаемой причиной авиакатастрофы.
После расшифровки черных ящиков рухнувшего в Черное море Ту-154 ошибка экипажа осталась единственной предполагаемой причиной авиакатастрофы.
Сроки подведения итогов расследования и планы экспертов приходилось часто корректировать. По данным источника, близкого к ходу расследования, сотрудники
Для работы с пленкой в центре ВВС не осталось ни оборудования, ни специалистов — военные эксперты давно перешли на исследование твердотельных накопителей и работу с цифровыми данными. Поэтому военные обратились к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета, которые расследуют гражданские авиакатастрофы на территории стран бывшего СНГ.
Члены комиссии оценили параметрические данные и выяснили, что системы рухнувшего самолета работали исправно до столкновения с водой. Ранее опровергли версии с терактом и обстрела с земли. Единственной возможной причиной аварии стала ошибка экипажа. Работу летчиков изучают сейчас члены объединенной технической комиссии. Какие именно действия экипажа привели к крушению пока неясно.
Как сообщали Юга.ру, самолет Министерства обороны России Ту-154 25 декабря во время планового полета в Сирию рухнул в Черное море после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и доктор Лиза. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело.