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20:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

В центре Красноярска ВАЗ перевернулся на крышу

В результате аварии пострадали три человека. Все участники ДТП были трезвы.

В центре Красноярска, на пересечении улиц Горького и Красной армии произошла авария. Столкнулись два отечественных автомобиля. Одна из машин после аварии перевернулась на крышу. Пострадали трое мужчин.

Кто виновен в аварии, выясняют сотрудники ГИБДД. Однако уже ясно, что все участники ДТП были трезвы. А на одной из машин была чрезмерная тонировка. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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