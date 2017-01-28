В центре Красноярска ВАЗ перевернулся на крышу

В центре Красноярска, на пересечении улиц Горького и Красной армии произошла авария. Столкнулись два отечественных автомобиля. Одна из машин после аварии перевернулась на крышу. Пострадали трое мужчин.

Кто виновен в аварии, выясняют сотрудники ГИБДД. Однако уже ясно, что все участники ДТП были трезвы. А на одной из машин была чрезмерная тонировка. Обстоятельства ЧП устанавливаются.