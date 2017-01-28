Следователи заинтересовались рухнувшим потолком в Ленинском районе Новосибирска, об этом «Вестям» рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.



Напомним, накануне днем многоквартирном трехэтажном доме в Ленинском районе обвалился потолок. Инцидент произошел в доме по улице Забалуева, 43. Жители дома пожаловались в ЖЭУ, что у них протекает потолок. ЖЭУ отправило для осмотра на чердак представителей ремонтно-строительного управления.

5 мужчин ходили по чердаку дома и выполняли работу, как вдруг один из них по колено провалился в потолок квартиры. Гнилые балки чердака дома, который был построен в 1959 году, не выдержали вес человека.

В момент обрушения в комнате, над которой мужчина провалился, играли дети, 3 и 4 лет, пока их мать была по соседству на кухне. Детей от завала спас натяжной потолок, который выдержал вес обломков.



«На месте ЧП работают сотрудники межрайонного отдела СК», — заявили «Вестям» в СК.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.