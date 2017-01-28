Следователи заинтересовались рухнувшим потолком в Ленинском районе Новосибирска
В ведомстве проводится доследственная проверка по факту ЧП, на место отправилось руководство межрайонного отдела, рассказали «Вестям» в
В ведомстве проводится доследственная проверка по факту ЧП, на место отправилось руководство межрайонного отдела, рассказали «Вестям» в
Следователи заинтересовались рухнувшим потолком в Ленинском районе Новосибирска, об этом «Вестям» рассказали в
Напомним, накануне днем многоквартирном трехэтажном доме в Ленинском районе обвалился потолок. Инцидент произошел в доме по улице Забалуева, 43. Жители дома пожаловались в ЖЭУ, что у них протекает потолок. ЖЭУ отправило для осмотра на чердак представителей
5 мужчин ходили по чердаку дома и выполняли работу, как вдруг один из них по колено провалился в потолок квартиры. Гнилые балки чердака дома, который был построен в 1959 году, не выдержали вес человека.
В момент обрушения в комнате, над которой мужчина провалился, играли дети, 3 и 4 лет, пока их мать была по соседству на кухне. Детей от завала спас натяжной потолок, который выдержал вес обломков.
«На месте ЧП работают сотрудники межрайонного отдела СК», — заявили «Вестям» в СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.