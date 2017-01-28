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14:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии задержаны грабители в масках

В Сибае задержаны два человека, подозреваемые в совершении серии разбойных нападений на торговые точки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, первые два нападения вооруженные налетчики в масках совершили в городах Сибай и Баймак около недели назад. И вот теперь полиции удалось их задержать после совершения нового преступления.

По сообщению МВД, о налете на продуктовый магазин в Сибае сообщила продавщица. По ее словам, два человека в масках, угрожая пистолетом, забрали из кассы деньги, а также телефон и сигареты у женщины.

Сотрудники Росгвардии смогли задержать одного из грабителей, когда тот пытался скрыться. Найти его помог бдительный местный житель, который пришел в магазин за покупками сразу после нападения и, узнав о случившемся, побежал за злоумышленником, одновременно позвонив в полицию. Остальных налетчиков сотрудникам уголовного розыска удалось задержать через несколько часов. Изъяты пистолет, маски и похищенное имущество. Мужчины уже признались в содеянном. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Что же касается смелого добровольного помощника полиции, то он обязательно будет поощрен. Об этом сообщили в МВД по РБ.

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