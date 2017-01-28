Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Как защитить грудь от рака и других болезней
Депутаты попросили у Минфина раздать им по 700 тыс. рублей
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Нюша поделилась пляжным фото
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Минобороны Украины боится Берлинской дивизии РФ на Донбассе – СМИ
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
20Трамп стал 45-м президентом США
9NASA показало посадку зонда на Титан
8«Женский марш» против Трампа
14:48 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские таможенники изъяли крупную партию масла из Чехии

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни пресекли попытку уклонения от уплаты таможенных платежей при перемещении через границу Евразийского экономического союза партии сливочного масла.

Источник: БЕЛТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники изъяли более 18 т сливочного масла, товар пытались переместить через границу по заниженной стоимости, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни пресекли попытку уклонения от уплаты таможенных платежей при перемещении через границу Евразийского экономического союза партии сливочного масла.

Товар следовал из Чехии через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина». Водитель предоставил к оформлению документы на партию масла, в которых была указана стоимость товара $50 тыс. Однако после изучения документов на данный товар, предоставленных таможенным органом Чехии, установлено, что его реальная стоимость $85 тыс. Таким образом, недобор таможенных платежей составил бы более Br18 тыс.

В соответствии с законодательством 18 т сливочного масла изъято. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм
Минобороны анонсировало испытания новой системы ПРО
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Дочь Обамы присоединилась к митингу против решения Трампа
Теннисистка Уильямс выиграла 23-й турнир серии Большого шлема
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакия РПЦ
Актер Джон Хёрт скончался на 78-м году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как хранить вещи в малогабаритной квартире?
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь