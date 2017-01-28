Белорусские таможенники изъяли крупную партию масла из Чехии

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники изъяли более 18 т сливочного масла, товар пытались переместить через границу по заниженной стоимости, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни пресекли попытку уклонения от уплаты таможенных платежей при перемещении через границу Евразийского экономического союза партии сливочного масла.

Товар следовал из Чехии через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина». Водитель предоставил к оформлению документы на партию масла, в которых была указана стоимость товара $50 тыс. Однако после изучения документов на данный товар, предоставленных таможенным органом Чехии, установлено, что его реальная стоимость $85 тыс. Таким образом, недобор таможенных платежей составил бы более Br18 тыс.

В соответствии с законодательством 18 т сливочного масла изъято. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс.