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11:41 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

СМИ узнали предварительные результаты расследования катастрофы Ту-154

Все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до того, как столкнулись с водой.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом сообщает Коммерсантъ, ссылаясь на предварительные выводы комиссии по расследованию причин катастрофы.

Ранее взрывотехническая экспертиза опровергла и версию о возможном теракте на борту самолета или его обстреле с земли. Так, единственной версией осталась ошибка экипажа.

Сейчас изучаются действия летчиков во время взлета Ту-154. Что именно стало причиной катастрофы, пока непонятно. Из-за плохого качества исходных данных специалисты не могут поэтапно разузнать, что же происходило на борту.

Исследуя самописец, военным пришлось попросить помощи у гражданской структуры — Межгосударственного авиационного комитета. В центре ВВС для работы с устаревшим устройством, на котором запись шла на магнитную пленку, не нашлось ни оборудования, ни специалистов. Говорят, что из-за этого и случились задержки в работе.

25 декабря 2016 года самолет Ту-154Б-2, летевший в Сирию, упал в море практически сразу после взлета. На борту были 92 человека, в том числе глава благотворительного фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка (Доктор Лиза), артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты. Все они погибли.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.

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