В Сочи опрокинулся большегруз, перевозящий битум

Сегодня в Сочи около 8.00 утра произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель большегрузного автомобиля МАН, в котором перевозился битум, не справился с управлением. В результате большегруз опрокинулся.

У автомобиля пробило бензобак, и открылась цистерна с битумом. На место происшествия выехал сочинский отряд «Кубань-СПАС». Спасатели перекрыли бензобак и в считанные минуты устранили течь из цистерны.