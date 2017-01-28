В Сочи опрокинулся большегруз, перевозящий битум
На место происшествия выехал сочинский отряд «Кубань-СПАС». Спасатели перекрыли бензобак и в считанные минуты устранили течь из цистерны.
На место происшествия выехал сочинский отряд «Кубань-СПАС». Спасатели перекрыли бензобак и в считанные минуты устранили течь из цистерны.
Сегодня в Сочи около 8.00 утра произошло
У автомобиля пробило бензобак, и открылась цистерна с битумом. На место происшествия выехал сочинский отряд «Кубань-СПАС». Спасатели перекрыли бензобак и в считанные минуты устранили течь из цистерны.
Водитель не пострадал, сообщили ГТРК «Кубань» в