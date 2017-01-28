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11:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи опрокинулся большегруз, перевозящий битум

На место происшествия выехал сочинский отряд «Кубань-СПАС». Спасатели перекрыли бензобак и в считанные минуты устранили течь из цистерны.

Источник: ГТРК «Кубань»

Сегодня в Сочи около 8.00 утра произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель большегрузного автомобиля МАН, в котором перевозился битум, не справился с управлением. В результате большегруз опрокинулся.

У автомобиля пробило бензобак, и открылась цистерна с битумом. На место происшествия выехал сочинский отряд «Кубань-СПАС». Спасатели перекрыли бензобак и в считанные минуты устранили течь из цистерны.

Водитель не пострадал, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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