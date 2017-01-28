30-летний кобринчанин предстанет перед судом за убийство бывшей супруги

— По материалам уголовного дела, 3 ноября 2016 года примерно в 6 часов утра в квартире по месту жительства в Кобрине 30-летний мужчина задушил 28-летнюю бывшую супругу. После этого он на автомобиле отвез тело жены в лесной массив неподалеку от д. Леликово, где проживают его родители. По возвращении домой муж с мобильного телефона женщины отправил себе смс-сообщение. В тексте было указано, что она уходит к другому и просит ее не искать.

Супруги были разведены, однако проживали вместе в квартире потерпевшей, воспитывая троих малолетних детей. Незадолго до трагедии бывшая жена рассказала сожителю о намерении разойтись с ним. В ответ тот избил ее.

4 ноября прошлого года в правоохранительные органы обратилась 58-летняя мать женщины. Более суток она не могла дозвониться до дочери и установить ее местонахождение. Зять изначально причастность к исчезновению супруги отрицал. Позже он признался в содеянном сотрудникам органов внутренних дел.

Кобринский райотдел Следственного комитета в отношении гражданина возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК РБ. Его заключили под стражу. Для установления обстоятельств случившегося следователи допросили родных и знакомых супругов, провели комплекс экспертиз, исследовали мобильные устройства, изучили личность обвиняемого, работавшего плотником в России и ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за хулиганство. Согласно выводам специалистов-психиатров, он осознавал противоправный характер и опасность своих действий. Следствием к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.