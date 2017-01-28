В Кишиневе перевернулась скорая: детали происшествия

Авария произошла в 7:40 вечера на перекрестке улиц Букурешть и Бэнулеску-Бодони. Водитель скорой говорит, что ехал с включенной сиреной, и что микроавтобус не уступил дорогу.

15-летнего пациента и его маму забрала другая скорая.

«Мигалка и сирены работала. Он двигался на большой скорости. Остальные машины остановились, а эта — нет. Пациент и так находился в тяжелом состоянии. Да, речь идет о ребенке».

«Ребенка везли в больницу с включенной сиреной. Автомобили на двух полосах уступили нам дорогу, а по третьей с превышением скорости ехал микроавтобус. Он врезался в нашу машину».

Водитель микроавтобуса общаться с журналистами не захотел. Дорогу на время перекрыли.

Поднять неотложку помогли водители и пешеходы.

Обстоятельства ДТП установит следствие. Пациента, тем временем, перевели в Институт матери и ребенка. Врачи говорят, что он идет на поправку. Члены экипажа скорой получили легкие травмы.