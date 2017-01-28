В Кишиневе перевернулась скорая: детали происшествия
Машина скорой помощи, которая везла в больницу ребенка, перевернулась вчера вечером в центре столицы. На перекрестке в неотложку врезался микроавтобус.
Машина скорой помощи, которая везла в больницу ребенка, перевернулась вчера вечером в центре столицы. На перекрестке в неотложку врезался микроавтобус.
15-летнего пациента и его маму забрала другая скорая.
Авария произошла в 7:40 вечера на перекрестке улиц Букурешть и
«Мигалка и сирены работала. Он двигался на большой скорости. Остальные машины остановились, а эта — нет. Пациент и так находился в тяжелом состоянии. Да, речь идет о ребенке».
«Ребенка везли в больницу с включенной сиреной. Автомобили на двух полосах уступили нам дорогу, а по третьей с превышением скорости ехал микроавтобус. Он врезался в нашу машину».
Водитель микроавтобуса общаться с журналистами не захотел. Дорогу на время перекрыли.
Поднять неотложку помогли водители и пешеходы.
Обстоятельства ДТП установит следствие. Пациента, тем временем, перевели в Институт матери и ребенка. Врачи говорят, что он идет на поправку. Члены экипажа скорой получили легкие травмы.