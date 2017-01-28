Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
В Кремле ответили на сообщения об указе Трампа снять санкции с РФ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
Порошенко сделал признание: финны его остановили
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
9NASA показало посадку зонда на Титан
14События недели в фотографиях
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
13:05 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Двое ростовчан торговали опасной для здоровья красной икрой

Донские полицейские изъяли почти полторы тонны красной икры, не отвечающей требованиям безопасности. По данным пресс-службы главного управления МВД, двое ростовчан организовали фасовку красной икры в подпольных цехах, расположенных на территории Ростова и Таганрога.

При этом продукция хранилась в антисанитарных условиях, а для поддержания ее товарного вида использовались различные химвещества. Экспертиза показала, что икра опасна для здоровья потребителей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Минобороны анонсировало испытания новой системы ПРО
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Россия проанализировала выводы ВТО по спору с ЕС об автомобилях
Теннисистка Уильямс выиграла 23-й турнир серии Большого шлема
В России заблокирован видеохостинг Dailymotion
Актёр Джон Хёрт умер на 78 году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь