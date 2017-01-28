Двое ростовчан торговали опасной для здоровья красной икрой
Донские полицейские изъяли почти полторы тонны красной икры, не отвечающей требованиям безопасности. По данным
Донские полицейские изъяли почти полторы тонны красной икры, не отвечающей требованиям безопасности. По данным
При этом продукция хранилась в антисанитарных условиях, а для поддержания ее товарного вида использовались различные химвещества. Экспертиза показала, что икра опасна для здоровья потребителей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.